Глава Чехова проверил готовность Лицея № 4 к началу учебного года

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин в преддверии нового учебного года выехал в Лицей №4, чтобы проверить готовность общеобразовательного учреждения к приему детей.

Школа является исторической ценностью для города. Ее основали в 1958 году. За 65 лет она выпустила большое количество школьников. Известный в муниципалитете краевед Алексей Михайлович Прокин преподавал в школе более 40 лет. Он оказал активную помощь в открытии краеведческого музея, где сохраняется память о нем.

Лицей№ 4 смело можно назвать героическим. На Мемориальной Стене Памяти собраны биографии и истории его выпускников. Владимир Новиков был награжден орденом Красной Звезды. Он героически погиб в Афганистане. Сергей Маленький участвовал в боевых действиях, которые проходили на территории Чеченской республики. Был посмертно награжден орденом Мужества. Одним из первых, кто ушел на СВО, стал Владислав Овсянников. Он погиб как герой во время выполнения боевого задания. Награжден орденом Мужества, посмертно.

«Школа полностью обеспечена учебниками и готова к приему детей. В целях безопасности в школе установлена рамка металлодетектора. В этом году возле здания лицея мы обустроили дополнительные парковочные места», — отметил Глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

В новом учебном году в лицее будут обучаться 744 школьника. Утвержден состав трех первых классов и 24 класса общеобразовательной школы. Количество учащихся увеличивается с каждым годом, в связи с чем учебное заведение будет работать в две смены.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Чехов ]

«В этом году в здании был сделан ремонт цоколя и асфальтового покрытия, произведен ремонт косметический ремонт кабинетов, пищеблока и музея, отремонтирован тренажерный зал для начальной школы. К середине сентября будут проведены работы по замене калитки и въездных ворот», — сообщил Глава муниципалитета.

Глава округа Михаил Собакин отметил, что для такого здания выполненных мер недостаточно. В лицее необходимо провести капитальный ремонт. Администрация муниципалитета будет готовить документы для вхождения в государственную программу Московской области «Образование Подмосковья» по капитальному ремонту школ.