Глава Чехова проверил ход строительных работ детской поликлиники на 500 посещений

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проверил ход строительных работ на территории, где скоро появится современная детская поликлиника на 500 посещений в смену. Степень строительной готовности объекта составляет 11%.

Проект реализовывают при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры на 2023-2027 годы».

Руководитель проекта ГКУ Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства» Лилия Дикая проинформировала, на данный момент на стройке задействовано 52 рабочих и пять инженеров. В расположении рабочих находится две единицы техники.

В настоящее время выполнены работы по устройству фундамента и полов подвала. Специалисты также осуществили монолитные работы цокольного и первого этажей. Они продолжают армирование и бетонирование всех конструкций. Параллельно возводят кладущие наружные газобетонные стены и занимаются монтажом внешних инженерных сетей.

«Новая поликлиника будет оснащена современным оборудованием, в том числе тремя рентгеноаппаратами. На третьем этаже откроется стоматологическое отделение с кабинетом рентгенодиагностики заболеваний зубов. На четвертом этаже будут располагаться кабинеты массажа, залы для ЛФК, а также приемные физиотерапевтов и психологов. Педиатрическое отделение рассчитано на 18 врачей, также здесь будут принимать эндокринологи, неврологи и кардиологи», — сообщил Глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

В проект поликлиники добавлен 5-й технический этаж. По просьбе жителей возле медицинского учреждения появится большая парковка.

В настоящее время сдвигов в графике работ нет. Предполагается, что поликлинику введут в эксплуатацию 31 декабря 2025 года.

Поликлиника будет работать по адресу: ул. Мира, д. 4а. Всего в медучреждении будет работать 243 специалиста: 90 врачей и 80 средних медицинских работников.