Глава Чехова Собакин провел встречу с жителями деревень округа в рамках «выездной администрации»

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин вместе с представителями администрации и депутатами в рамках «выездной администрации» провели прием с жителями деревни Крюково и близлежащих населенных пунктов.

В ходе встречи 57 жителей оставили более 70 обращений. Для решения каждого вопроса будет назначен ответственный исполнитель. Обращения запротоколируют.

«Постараемся по каждому найти максимально короткий срок решения», — заверил Глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Многие обращения жителей передают старосты населенных пунктов, которые активно принимают участие в благоустройстве городского округа. Так, старосты деревни Курниково и Лешино обратились с просьбой помочь в части ликвидации подтоплений и ремонта моста.

«Договорились, что с каждым из них профильные управления выедут на место и проработают вопросы по их обращениям», — проинформировал Михаил Собакин.

Жители Крюкова обеспокоены состоянием дороги, которая соединяет остановочный комплекс и жилые дома. Глава округа Михаил Собакин рассказал, что до конца нынешнего лета участок дороги протяженностью 1,8 км будет отремонтирован. Люди также просят начать работы по строительству тротуара. Деревню включат в проект «Народные тропы» на 2025 год.

Стоит отметить, что формат «выездной администрации» — не единственный способ обратиться с любым вопросом. Прием граждан также ведется в территориальных отделах округа.