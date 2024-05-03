Глава Чехова Собакин провел встречу с жителями деревень округа в рамках «выездной администрации»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Чехов]
Глава городского округа Чехов Михаил Собакин вместе с представителями администрации и депутатами в рамках «выездной администрации» провели прием с жителями деревни Крюково и близлежащих населенных пунктов.
В ходе встречи 57 жителей оставили более 70 обращений. Для решения каждого вопроса будет назначен ответственный исполнитель. Обращения запротоколируют.
«Постараемся по каждому найти максимально короткий срок решения», — заверил Глава городского округа Чехов Михаил Собакин.
Многие обращения жителей передают старосты населенных пунктов, которые активно принимают участие в благоустройстве городского округа. Так, старосты деревни Курниково и Лешино обратились с просьбой помочь в части ликвидации подтоплений и ремонта моста.
«Договорились, что с каждым из них профильные управления выедут на место и проработают вопросы по их обращениям», — проинформировал Михаил Собакин.
Жители Крюкова обеспокоены состоянием дороги, которая соединяет остановочный комплекс и жилые дома. Глава округа Михаил Собакин рассказал, что до конца нынешнего лета участок дороги протяженностью 1,8 км будет отремонтирован. Люди также просят начать работы по строительству тротуара. Деревню включат в проект «Народные тропы» на 2025 год.
Стоит отметить, что формат «выездной администрации» — не единственный способ обратиться с любым вопросом. Прием граждан также ведется в территориальных отделах округа.
«Стремиловский ТО, +7 (496) 727-91-17; с.Дубна, д.30, 2 этаж, кабинет 230. Баранцевский ТО, +7 (496) 724-14-12, с.Новый Быт, ул.Новая, д.8а, 2 этаж. Столбовая – Любучаны ТО, 7 (496) 724-32-46, с. Троицкое д.4/1», — Глава Чехова опубликовал адреса территориальных отделов округа, куда могут обратиться жители.