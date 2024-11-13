Глава Чехова встретился с сотрудниками предприятия «Акпласт»

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел встречу в формате «Выездной администрации» для сотрудников предприятия «Акпласт».

В 2022 году руководство компании выкупило вблизи станции Детково г.о. Чехов площади в 20 тыс. кв.м, где расположилась производственная база. На предприятии изготавливают панели ПВХ.

«Встретились с коллективом, чтобы обсудить наиболее насущные вопросы, которые тревожат наших жителей, работающих на предприятии», — сообщил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

Некоторые обращения касались ремонта и содержания дорог. Участники мероприятия обсудили обустройство искусственных неровностей по ул. Почтовой, ремонт дороги по ул. Лесная, очистку тротуаров и вокзальной площади в поселке Столбовая. Некоторые вопросы муниципалитет вправе решать самостоятельно. Так, вопрос по обустройству «лежачих полицейских» станет темой обсуждения на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Часть вопросов, например, содержания тротуара и дороги, должна решаться совместно с «Мосавтодором».

Актуальным вопросом также стало отопление. Сотрудники предприятия сообщили о точечных проблемах. Каждый адрес был записан и передан представителям управляющих компаний для оперативного реагирования.

Кроме того, участники «Выездной администрации» обсудили вывоз твердых бытовых отходов, электроснабжение, уличное освещение, содержание многоквартирных домов и работу очистных сооружений.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

«Используя такой формат встреч, мы имеем возможность говорить сразу о нескольких темах, волнующих жителей. И самое главное – в общей беседе рассказывать о проделанной работе для устранения текущих проблем и обозначать пути решения для вопросов, требующих детальной проработки», — отметил Михаил Собакин.

Следующая встреча «Выездной администрации» состоится в четверг, 14 ноября, в селе Талалихино. Мероприятие начнется в 18.00. Практика показала, что подобный формат позволяет оперативно и эффективно решать любые вопросы, с которыми обращаются жители муниципалитета.