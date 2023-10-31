Глава Дагестана Меликов обозвал участников беспорядков в Махачкале «животными и жалкими звероподобными трусами»

Глава республики Дагестана Сергей Меликов на заседании правительства региона в резкой форме и не стесняясь в выражениях высказался, что думает об участниках недавних беспорядков в аэропорту Махачкалы. По его словам, все те, кто причастны к произошедшему не могут называть себя дагестанцами, да и кавказцами вообще.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в махачкалинский аэропорт проникла толпа мужчин после извещения о том, что туда прибывает авиарейс из Израиля. Митингующие заблокировали терминал. На место экстренно были вызваны подразделения спецназа.

«Вы жалкие животные, трусы, смелые только в толпе, не показываете лиц, какие вы мужчины, какие вы кавказцы?» - заявил Меликов.

Напомним, в результате захвата махачкалинского аэропорта пострадали не менее 20 человек. По факту произошедшего МВД возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Через некоторое время силами правопорядка были установлены порядка 150 активных участников, 83 из них задержаны.