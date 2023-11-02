Глава Дагестана отчитался перед Путиным о наказаниях для участников беспорядков в аэропорту

Те, кто попадает под действие соответствующих статей уголовного и административного кодексов, обязательно получат свое.

Сергей Меликов заявил, что у него состоялся разговор с президентом России по поводу массовых нарушений закона в дагестанском аэропорту. Он пообещал главе государства, что все виновные будут наказаны в строгом соответствии с российским законами. При этом наказания не будут огульными.

«Объективно наказать в первую очередь тех, кто организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей», - заявил Меликов.

Его слова привели РИА Новости. Глава республики также подчеркнул, что никто из виновных не должен быть освобожден от наказания, но ни один невиновный не должен при этом пострадать.