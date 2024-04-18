Глава Дагестана призвал не давать почву для провокаций после задержания генерала на КПП

Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на инцидент на КПП «Герзель», где задержали главу ГУ МЧС по Чечне Алихана Цакаева. Он призвал не множить слухи и дать правоохранителям разобраться в скандальной истории.

Накануне стало известно о задержании генерала Алихана Цакаева, главы МЧС по Чечне. По предварительной версии, он быстро передвигался на внедорожнике, чем привлек сотрудников ДПС. Машину удалось остановить у КПП «Герзель» в Новолакском районе. Цакаева задержали и уложили лицом в асфальт. По некоторым данным, мужчина был пьян и оказывал сопротивление.

Однако точной картины произошедшего на пропускном пункте нет: в ситуации разбираются правоохранительные органы. Об этом еще раз напомнил глава Дагестана на фоне распространяющихся слухов.

"Мы не должны давать ему почву для провокаций, поэтому призываю всех участников процесса предоставить дело правоохранительным органам и перестать информационно "подогревать" ситуацию», — прокомментировал глава региона в своем официальном канале.

У главы Дагестана нет сомнений, что уже в скором времени инциденту дадут справедливую правовую оценку. Отталкиваться уже будут исходя из результатов проверки.

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