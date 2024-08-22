Глава Дмитриевского района Курской области объявил об уходе добровольцем на фронт

Глава Дмитриевского района Курской области Алексей Рябыкин сообщил в минувшую среду, 21 августа, в своем аккаунте в соцсетях, что досрочно покидает занимаемый им пост для того, чтобы отправиться на фронт защищать рубежи родины.

Поясняя свое стремление записаться добровольцем в зону специальной военной операции, чиновник отметил, что последние несколько лет стали временем расстановки приоритетов и принятия порой непростых решений.

«Депутаты единогласно поддержали мое решение о досрочном прекращении полномочий в связи с выполнением задач в добровольческом формировании на территории южного федерального округа», — написал Рябыкин.

Глава Дмитриевского района Курской области также выразил благодарность согражданам и землякам за помощь и поддержку в решении важных вопросов, подчеркнув, что защитить Россию, преодолев все трудности, можно только плечом к плечу и совместными усилиями.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, что журналист США незаконно пересек границу РФ и сделал репортаж с оккупированной ВСУ территории Курской области.