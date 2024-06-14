Глава Дмитрий Воробьев поздравил медиков Фрязино с профессиональным праздником

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев встретился с сотрудниками Обособленного подразделения им. М. В. Гольца «Щелковской больницы», чтобы поздравить сотрудников с приближающимся Днем медицинского работника.

В воскресенье, 16 июня, профессиональный праздник будут отмечать все медики страны.

«Работники сферы здравоохранения – это люди, которые посвятили свою жизнь заботе о здоровье окружающих. Они проявляют сострадание к чужой боли, приходят на помощь в самые трудные минуты, часто совершают невозможное», — отметил Дмитрий Воробьев.

Спикер рассказал, что по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе были созданы благоприятные условия труда для медиков. Особое внимание уделено социальной поддержке врачей.

Глава Дмитрий Воробьев отметил, что округ празднует также юбилей Центральной городской больницы имени М. В. Гольца. Медицинское учреждение, которое носит имя заслуженного врача РФ, известно во всем регионе. Больницу открыли в июле 1944 года. Тогда первое отделение было рассчитано на 20 коек. Прошло 80 лет. Теперь учреждение превратилось в современный больничный комплекс, который оснащен инновационным оборудованием. Прием ведут высококвалифицированные специалисты.

«Вместе с главным врачом Щелковской больницы Николаем Красиковым и депутатами городского Совета поздравил врачей и медицинский персонал с наступающим профессиональным праздником и юбилеем медицинского учреждения. Поблагодарил коллектив, руководителя Обособленным подразделением Сердара Мамедова и заслуженных работников за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие системы здравоохранения города», — рассказал Глава округа Воробьев.

Глава округа Дмитрий Воробьев поздравил всех медиков Фрязино с профессиональным праздником и поблагодарил за ежедневный самоотверженный труд.