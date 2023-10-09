Глава Дубны Максим Тихомиров официально вступил в должность

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров принес присягу и официально вступил в должность. Новостью он поделился в социальных сетях и поблагодарил всех, кто разделил с ним этот важный момент.

Отдельно глава муниципалитета поблагодарил главу региона Андрея Воробьева, министра территориальной политики Подмосковья Елену Ковалеву, директора ОИЯИ и академика РАН Григория Трубникова, а также протоиерея Павла Мурзича. Без благодарности от главы Дубны не остались депутаты местного Совета и руководители предприятий.

Максим Тихомирова еще раз обратил внимание на основные направления развития Дубны: экономическое, урбанистическое, образовательное, медицинское, транспортное, жилищно-коммунальное, культурное, спортивное, экологическое. Глава Дубны призвал продолжать продуктивную работу, чтобы сделать муниципалитет еще привлекательнее для горожан, туристов и потенциальных кадров.