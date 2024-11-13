Глава Дубны осмотрел новое оборудование в больнице и пообщался с ее коллективом

В Дубненской больнице за год провели свыше 3000 гастроскопических и колоноскопических обследований на новом оборудовании, закупленном по нацпроекту «Здравоохранение». Глава округа Максим Тихомиров посетил учреждение и осмотрел предоставленные устройства, которыми заменили устаревшие аппараты.

Эндоскопическое отделение Дубненской больницы теперь обладает новыми стойками с двумя видеоколоноскопами и гастроскопом за 13 млн рублей. Закупку провели благодаря программе «Модернизация первичного звена». Новое оборудование значительно повысило эффективность обследований и сделало медицинские услуги доступнее для жителей.

Глава Дубны Максим Тихомиров в ходе визита в больницу осмотрел оборудование, пообщался с руководством и персоналом, недавно переехавшим в наукоград для работы и жизни. Узнали, что еще требуется больнице для развития и качественной помощи пациентам. Сотрудники отметили, что в учреждении заметно расширились возможности, но все еще оно нуждается в дуоденоскопе. Отсутствие этого устройства вынуждает жителей посещать больницу не в наукограде, а соседних Дмитрове и Долгопрудном.

«Обсудил с Александром Орловым выделить средства из депутатского фонда на новое оборудование. В начале следующего года дуоденоскоп поступит в Дубненскую больницу», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Отметим, что закупленное по нацпрограмме оборудование позволяет дубненским специалистам проводить диагностику аккуратнее, с минимальным дискомфортом для пациентов и с высокой точностью. Главное, что аппараты помогают выявлять различные патологии даже на ранних стадиях.