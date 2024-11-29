Глава Дубны провел мастер-класс для студентов местного университета

Студенты в ходе урока узнали, что управленец — это не только руководитель, но и лидер, перед которым стоят сверхсложные задачи. Максим Тихомиров отметил, что главное в этой профессии — мыслить стратегически, что позволит во многом быть на шаг вперед. Это важно, так как именно на руководстве лежит ответственность за результат и благополучие населения.

«Дубна ведь всегда имеет особые решения, которые интересны всей стране. Вопросы во многом у нас одинаковые и сложные в муниципалитетах, а решения находит Дубна», — отметил председатель местного Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Александр Руденко.

Благодаря мастер-классу молодые люди узнали, как решают вопросы жизнеустройства граждан наукограда, как выстраивать с жителями и ответственными организациями конструктивный диалог и находить решения в сложных ситуациях при управлении. Также ребят познакомили с городскими проектами и методами их реализации.

Студенты не только слушали, но и напрямую обращались к главе и другим участникам урока. На все вопросы дали подробные ответы.

Мероприятие помогло молодым людям разобраться во многих темах и вдохновиться на успешную учебу. Летом 2025 года многие лица вернуться в здание администрации снова, но уже в виде практикантов. Не исключено, что в будущем многие свяжут свою жизнь со специальностью именно в Дубне.