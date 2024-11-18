Глава Дубны провел спортивный мастер-класс для юных жителей наукограда

В городском округе Дубна впервые провели социальную тренировку по самбо для трудных подростков, состоящих на учете в полиции. Спортивный урок позволил им развить самодисциплину, научиться чему-то новому и вдохновиться на положительные достижения.

Максим Тихомиров совместно с секцией самбо организовал и провел первую социальную тренировку для подростков в трудной жизненной ситуации. Ребят погрузили в азы интересного вида спорта и позволили опробовать знания на практике под наблюдением опытных наставников.

«Уверен, многие из ребят захотят вернуться в зал. Ведь самбо — не просто спорт, это культура воспитания и дисциплина. В Дубне особое отношение к нему. В нашей спортшколе воспитано не одно поколение чемпионов», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Юным участникам также сделали подарок: организовали встречу с победителем первенства мира Михаилом Споришем. Общение со спортсменом дополнительно вдохновило ребят, они остались под большим впечатлением и даже задумались о том, чтобы чаще заниматься спортом. Глава Дубны поблагодарил детей и тренеров за урок, в котором смог поучаствовать лично.

Отметим, что в Дубне регулярно уделяют внимание вопросам спорта и популяризации здорового образа жизни. Работают и над улучшением условий для занятий. Например, в зале борьбы в этом году был проведен ремонт, а также закуплены новые маты. Теперь ребята смогут заниматься в более комфортных и безопасных условиях.