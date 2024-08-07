Глава Дубны проверил ход работ по благоустройству улицы Центральной

Максим Тихомиров оценил текущий этап реализации проекта и сообщил, когда объект будет полностью готов к сдаче.

Благоустройство на улице Центральной проводится в соответствии с тщательно разработанным планом. Подрядная организация уделяет большое внимание поддержанию идеального порядка на строительной площадке. Все нюансы выполнения работ продуманы и учтены. Пользуясь хорошими погодными условиями, подрядчик наращивает скорость проведения работ, чтобы к осени завершить благоустройство улицы.

Ответственный за участок отметил, что для удобства местных жителей были организованы специальные технические тротуары. Они предназначены для автомобилистов, которые оставляют свои машины на проезжей части. Таким образом, люди смогут пройти по ним, чтобы попасть на пешеходную зону. Там есть места для спокойного отдыха и площадки для фото, о чем также рассказал Виталий Кабанов.

Работы на улице Центральной ведутся в ударном темпе. Здесь практически завершили укладку плитки. В данный момент началась установка закладных опор будущих конструкций для освещения территории, планировка газонов и асфальтирование дорожек.

Глава города Дубны Максим Тихомиров с воодушевлением рассказал о предстоящем открытии нового общественного пространства. Он подчеркнул, что в августе и сентябре команда приведет объект в безупречный вид, чтобы в теплые осенние дни торжественно открыть его.

Эта пешеходная зона станет первым ярким преображением, о котором местные жители просили губернатора во время его визита в Дубну в прошлом году.