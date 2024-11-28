Глава Дубны рассказал о будущем обустройстве нового места для отдыха жителей наукограда

Глава Дубны Максим Тихомиров в прямом эфире местного телеканала рассказал о планах по благоустройству Чернореченский лес, ставшим любимым местом отдыха горожан. Здесь планируют обновить пространства, создав зону для комфортных, а главное безопасных зимних развлечений и отдыха вписав их в лесной ландшафт.

Чернореченский лес – историческое место активного отдыха жителей наукограда. В советские годы здесь была построена первая в стране лыжероллерная трасса, которая на сегодняшний день находится в очень плохом состоянии. В связи с этим, одним из главных пунктов планируемых работ является восстановление советской инфраструктуры и её доведение до современного уровня.

Также, в лесу требуется обновление лыжной базы «Юде-Кон». Здесь важно заменить вагончики на полноценные комфортные базы, а для занятия спортом восстановить лыжероллерную трассу, которую «заездили» еще с советских времен.

Кроме того, Максим Тихомиров напомнил про множественные случаи травмирования на пике Тяпкина — любимом месте жителей для катания на ледянках и ватрушках. Трассу хотят обновить и обезопасить, чтобы снизить вероятность несчастных случаев.

«Задачи вырубать лес нет. Наша цель — максимально сохранять природную среду, создавая при этом удобные условия для жителей и гостей наукограда», — подчеркнул Глава в беседе с журналистом канала «Дубна».

Пока предложения по обновлению пространства Чернореченского леса предварительные. Глава отметил, что перед принятием точных решений обязательно будут проведены общественные слушания, где учтут пожелания жителей.