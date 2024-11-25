Глава Дубны Тихомиров поздравил жен и матерей участников СВО с Днем матери

В городском округе Дубна поздравили мам и супруг участников спецоперации с Днем матери, создав для них теплую атмосферу.

От имени Главы городского округа Дубна Максима Тихомирова заместители Главы муниципалитета, депутаты Совета депутатов и члены партии «Единая Россия» поздравили жен и матерей участников специальной военной операции с Днем матери.

«Отдельные слова благодарности хочется передать мамам наших защитников, участников специальной военной операции. Благодаря Вам, находясь даже за много километров от дома, ваш близкий человек чувствует тепло и поддержку», — написал в своем телеграм-канале Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

День матери — это особенный праздник, когда важно не только подарить радость всем мамам, но и поддержать тех, чьи сыновья героично сражаются в зоне СВО за благополучие родного Отечества.

«Эта акция свидетельствует о том, как важно наше внимание и забота к матерям, которые воспитывают настоящих защитников нашей Родины. Мы будем продолжать поддерживать семьи наших героев и делать все возможное для их благополучия!» — отметили в администрации муниципалитета.

Однако День матери — не единственный праздник, когда в округе оказывают внимание родным военнослужащих РФ. Для этого не нужен никакой повод. Глава Максим Андреевич активно интересуется жизнью семей участников СВО. Он лично приезжает к ним в гости, чтобы поздравить с каким-либо праздником или узнать об их делах. В случае необходимости родным всегда оказывается помощь и поддержка.

Дубненцы на регулярной основе собирают гуманитарную помощь, в рамках которой в зону СВО доставляют маскировочные сети и окопные свечи, продукты первой необходимости. Особое внимание также уделяют жителям Курской и Белгородской областей. Гуманитарной миссией занимаются неравнодушные жители наукограда, руководители предприятия и организаций, в том числе оборонного комплекса.