Глава Дубны в преддверии 8 марта выполнил особое поручение участников СВО

За три года спецоперации близкие женщины военнослужащих России стали дружной семьей. Вместе они собирают гуманитарную помощь, ждут известий от родных мужчин и поддерживают друг друга в разные моменты. Глава Дубны Максим Тихомиров всегда на связи с супругами и матерями участников спецоперации.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

«Поддержка от города очень важна для нас, семей военнослужащих. Неважно, контрактники, мобилизованные, нам важно, чтобы про нас не забывали и наш город про нас не забывает», — рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества по Дубне Наталья Калугина.

В преддверии Международного женского дня глава пригласил близких женщин участников специальной операции, чтобы в очередной раз напомнить о поддержке округа. Ни одна гостья не осталась без букета цветов, что особенно важно для защитников. Максим Тихомиров сообщил, что подобный запрос пришел от самих военнослужащих РФ.

«Встречи, которые мы проводим регулярно, — они не привязаны ни к каким датам. А сегодня я выполнил особое поручение — это просьба мужей, братьев, которые находятся в зоне спецоперации, — они сказали, что если бы были дома, то этот день, 8 марта, они бы начали с того, что взяли красивый букет и подарили своим любимым женщинам», — пояснил глава Дубны Максим Тихомиров.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Встреча прошла в теплой атмосфере. Ее участники много беседовали на самые разные темы — в целом о жизни, а также о благоустройстве родного города. Дети почитали стихи. Женщины услышали пожелание, столь важное для каждой из них, — скорейшей победы.