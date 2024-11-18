Глава Дубны встретился с финалистом Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Григорий Егоров из гимназии №11 в очередной раз завоевал награду на престижном мероприятии. Неоднократно он успешно выступал на разных научно-технологических состязаниях, а недавно стал лауреатом Всероссийского конкурса «Большая перемена». С одаренным старшеклассником лично встретился глава наукограда Максим Тихомиров.

Рвение школьника к знаниям похвально: в этот раз он попробовал свои силы в большом конкурсе, входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкуренция на мероприятии была действительно высокой. Среди участников пять млн старшеклассников, но несмотря на это Григорий попал в список 600 лидеров.

Молодого интеллектуала пригласили с семьей в городскую администрацию, чтобы обсудить жизнь в наукограде и, конечно, дальнейшие планы.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

«Поговорили об учебе, полученном опыте и будущем наукограда. Григорий отметил, что хочет связать жизнь с химией, как и его родители. Было приятно видеть такое желание развиваться, становиться лучше у молодого человека», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Лауреат конкурса «Большая перемена» Григорий Егоров отметил, что наукоград постоянно развивается и он гордится, что представлял муниципалитет на престижном событии. Преимущества жизни в округе школьник отмечал также в своей видеовизитке, подготовленной в рамках первого этапа конкурса.

Отметим, что победители «Большой перемены» из 11 классов получат по одному миллиону рублей, ученики девятых-десятых классов — по 200 тысяч. Участник из Дубны намерен потратить материальное вознаграждение на образование.