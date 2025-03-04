Глава Дубны ввел бонусы и надбавки для воспитателей
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
Новые стимулирующие выплаты будут действовать в Дубне для воспитателей детских садов. Соответствующие бонусы ввел глава наукограда Максим Тихомиров.
ОЭЗ Дубна и ее предприятия активно развиваются и привлекают специалистов, но это создало условия обостренной конкуренции.
Некоторые меняют работу в образовательных учреждениях на производства. Новая мера поддержки позволит сохранить привлекательность работы в учреждениях и дополнительно замотивировать воспитателей.
«На сотрудниках детских садов лежит огромная ответственность, ежедневно они заботятся, воспитывают, обучают наших детей, и денежное вознаграждение за их труд должно быть соответствующее», — подчеркнул глава наукограда Максим Тихомиров.
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
Так, согласно новому документу, сотрудники дошкольных отделений Дубны будут полностью освобождены от родительской платы. Младшим воспитателям будут выплачивать надбавку за качество и эффективность выполняемой работы. Ежемесячно это 10 000 рублей пропорционально занимаемой ставке.
Отмечается, что положительные нововведения затронут 10 структурных подразделений на базе детских садов. Мера рассчитана на 130 младших воспитателей.