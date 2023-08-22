Глава думского комитета заявил об отсутствии альтернативы IPhone

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что полный запрет на пользование гаджетами Apple был бы неправилен, поскольку полноценной замены им не существует.

По его мнению, запрет на пользование айфонами должен касаться только тех, кто занимает государственные должности или работает на предприятиях критической инфраструктуры.

«Гаджеты Apple являются определенным источником информации. И мы до конца не понимаем все возможности Apple в этой сфере. Там, где есть служебное общение, оно, фактически, автоматически дублируется в не очень понятные для нас центры сбора данных», – пояснил Хинштейн.

При этом депутат отметил, что использование Android также не может гарантировать полной безопасности.

Ранее в ФСБ заявили, что продукция Apple может быть заражена шпионским программным обеспечением. Российские ведомства начали отказываться от использования айфонов на службе.