Глава Егорьевска Дмитрий Викулов вручил награды людям с ограниченными возможностями

В минувшую субботу, 3 декабря весь мир чествовал людей, которые несмотря на все сложности, смогли преодолеть себя и жить дальше.

В Международный день инвалидов глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов вручил награды жителям муниципалитета с ограниченными возможностями. Торжественная церемония прошла в центре культуры и досуга «Пегас». Об этом глава сообщил в своем телеграмм-канале.

На встречу со стойкими духом и несломленными людьми Дмитрий Викулов приехал вместе с председателем Совета депутатов Михаилом Лавровым.

«Вручили почетные грамоты и благодарности людям с ограниченными возможностями здоровья. Это люди особой жизненной закалки, подающие пример стойкости, оптимизма и силы воли», — написал глава городского округа Егорьевск.

Он подчеркнул, что они вносят весомый вклад в общественную жизнь Егорьевска.

«Мы искренне гордимся их упорством, жизнелюбием и достижениями!», — отметил глава.

Также он заметил, что День инвалидов объединяет и тех, кто им старается всячески помогать.