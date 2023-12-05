Глава Егорьевска Дмитрий Викулов вручил награды людям с ограниченными возможностями
Фото: [пресс-служба администрации г.о Егорьевск]
В минувшую субботу, 3 декабря весь мир чествовал людей, которые несмотря на все сложности, смогли преодолеть себя и жить дальше.
В Международный день инвалидов глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов вручил награды жителям муниципалитета с ограниченными возможностями. Торжественная церемония прошла в центре культуры и досуга «Пегас». Об этом глава сообщил в своем телеграмм-канале.
На встречу со стойкими духом и несломленными людьми Дмитрий Викулов приехал вместе с председателем Совета депутатов Михаилом Лавровым.
«Вручили почетные грамоты и благодарности людям с ограниченными возможностями здоровья. Это люди особой жизненной закалки, подающие пример стойкости, оптимизма и силы воли», — написал глава городского округа Егорьевск.
Он подчеркнул, что они вносят весомый вклад в общественную жизнь Егорьевска.
«Мы искренне гордимся их упорством, жизнелюбием и достижениями!», — отметил глава.
Также он заметил, что День инвалидов объединяет и тех, кто им старается всячески помогать.
«Хочу также поблагодарить всех, кто поддерживает людей с ограниченными возможностями здоровья и оказывает им социально-правовую и оздоровительную помощь. Благодаря их труду и милосердию Всероссийское общество слепых в нашем городе, которому уже более 90 лет, по праву считается одним из лучших в Подмосковье», — резюмировал Викулов.