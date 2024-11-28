Глава Егорьевска наградил боксеров, завоевавших восемь медалей разного номинала

Егорьевские юные спортсмены вернулись с регионального турнира по боксу из Владимирской области с восемью медалями. Глава округа Егорьевск Дмитрий Викулов торжественно вручил ребятам награды, поблагодарив за проявленное упорство и результаты.

Турнир состоялся в городе Вязники, где поучаствовали многие воспитанники из Егорьевска. Увлеченные непростым видом спорта ребята уверенно поборолись за звание лучших, взяв медали разного номинала.

Так, золото завоевал Савелий Царский, еще один участник от округа занял второе место. Шесть ребят вернулись с бронзовыми медалями, достойно представив свой боксерский клуб, тренеров и родной муниципалитет.

«Очень приятно, что столько у нас призеров. Все вы будете чемпионами если будете трудиться, слушать тренера. Поэтому все у вас впереди, все в ваших руках, а мы рядом, поддержим», — сказал глава Егорьевска Дмитрий Викулов.

Бокс набирает все больше сторонников в городском округе. В местном клубе состоят уже 90 любителей этого вида спорта, большинство из которых — дети.

Примечательно, что в клубе для занятий боксом отремонтировали зал и улучшили условия для занятий. Глава округа лично убедился в преображении помещения, а заодно посмотрел, как тренируются юные спортсмены. Дмитрий Викулов распорядился, чтобы ребятам привезли новый боксерский мешок, и как оказалось, подарил им свою «грушу» для отработки ударов. Ее передали клубу в день награждения.