Глава Егорьевска отметил заслуги молодежи

На мероприятии Дмитрий Викулов отметил муниципальными наградами самых активных молодых людей Егорьевска.

Вручая грамоты и благодарности, Викулов сказал, что в Егорьевском г. о. живет молодежь с активной гражданской позицией, она живо интересуется всем,что происходит вокруг, оперативно откликается на все вызовы времени и стремится к назначенным целям. В этом всегда поддержит молодежь старшее поколение. А округ старается создать все условия для того, чтобы молодые ребята получили достойное образование и хорошую нужную профессию, чтобы будущее малой родины можно было передать в надежные руки.

Особенно глава Егорьевска отметил работу волонтеров, которые с начала специальной военной операции активно включились в работу по оказанию помощи семьям бойцов.

Глава пожелал молодым людям мира и счастья, поддержал их стремление двигаться вперед.