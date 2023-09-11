Глава Егорьевска поблагодарил жителей за активное участие в выборах
Фото: [©Евгений Одиноков/РИА Новости]
Секретарь Егорьевского отделения «Единой России» и глава муниципалитета Дмитрий Викулов поблагодарил жителей округа за активное участие в выборах губернатора Подмосковья. Он также поздравил Андрея Воробьева с победой.
«Поздравляю Андрея Юрьевича – это закономерный результат огромной десятилетней работы!» – сказал Викулов.
Он выразил благодарность членам избирательных комиссий, наблюдателям и правоохранителям. В заключение Викулов призвал всех продолжать совместные усилия для развития Егорьевска и повышения качества жизни людей.
«Только вперед в команде под руководством нашего губернатора!» – сказал он.