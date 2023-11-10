Глава Егорьевска поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов поздравил сотрудников органов внутренних дел России с их профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября. Об этом он написал в своих соцсетях.

Глава подчеркнул, что данный праздник является «данью уважения смелым и достойным людям», которые защищают граждан и интересы государства.

«Сотрудники отдела внутренних дел по городскому округу Егорьевск продолжают славные традиции старших поколений бойцов правопорядка и с честью несут свою нелегкую службу. На сегодняшний день Егорьевский отдел МВД России под руководством Сергея Новичкова успешно справляется с главной задачей — обеспечением общественного порядка и спокойствия наших граждан», – отметил Викулов.

Он также отдельно поблагодарил ветеранов, которые защищали Родину, а теперь - помогают воспитывать новые поколения и «повышают престиж правоохранительных органов».