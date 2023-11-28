Глава Егорьевска провел личный прием граждан

Глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов совместно с депутатом Мособлдумы Максимом Коркиным и городским прокурором Алексеем Савельевым провел личный прием жителей. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

По его словам, жители округа в основном обращались с вопросами, которые касались благоустройства дворовой территории, освещения населенного пункта, также поступали запросы о качестве воды, газоснабжении деревень, предоставлении жилья ветерану войны и не только.

«Отмечу, что такие приемы помогают выстроить диалог с жителями и оперативно находить пути решения даже самых сложных вопросов», – добавил Викулов.

Глава Егорьевска также отметил, что президент России Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также представители органов местного самоуправления «делают все возможное, чтобы решить проблемы жителей».