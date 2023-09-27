Глава Егорьевска провел личный прием граждан

В сентябре на такую встречу с руководителем муниципалитета записались 12 жителей. каждый пришел со своими заботами, просьбами и предложениями.

В этот раз жители Егорьевска просили отремонтировать дорогу, очистить водоем, установить дополнительные фонари на улицах, изменить маршрут общественного транспорта, благоустроить сельскую местность, а также найти возможность предоставить новое благоустроенное жилье взамен аварийного и пришедшего в негодность.

Глава Егорьевска внимательно выслушал каждого посетителя и дал поручения ответственным лицам и ведомствам администрации округа найти решение. В частности, часть проблем удастся решить с помощью привлечения муниципальных программ и региональных проектов, которые реализуются в Подмосковье при поддержке губернатора.