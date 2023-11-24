Глава Егорьевска провел встречу с близкими погибшего участника СВО

Глава подмосковного городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов провел встречу с матерью и сыном погибшего участника специальной военной операции. Об этой встрече в преддверии Дня матери глава муниципалитета рассказал в социальных сетях.

Романа из Егорьевска призвали по частичной мобилизации. Он освоил специальность гранатометчика и выполнял боевые задачи в составе штурмового отряда. В марте 2023 года Роман погиб на операции.

Дмитрий Викулов узнал, какая помощь необходима семье Романа, заверил в предоставлении поддержки от представителей администрации округа.

Глава Егорьевска также напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина в каждом субъекте России организованы специальные центры, которые занимаются помощью семьям военнослужащих. В Московском регионе этому также уделяется особое внимание. В том числе и в городском округе Егорьевск работает штаб, где никогда не откажут в помощи родным и близким российских бойцов.