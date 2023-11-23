Глава Электростали встретилась с матерями бойцов, погибших на СВО
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
Глава подмосковного городского округа Электросталь Инна Волкова провела встречу с женщинами, чьи сыновья погибли, защищая интересы России на специальной военной операции. Новостью поделились в социальных сетях представителей города Электросталь.
Глава муниципалитета подчеркнула, что никакие слова не смогут помочь горю матерей, которые потеряли детей.
«Мы продолжаем оберегать и оказывать поддержку тем, кому она необходима. Мы гордимся каждым и всегда будем помнить о подвигах, которые они совершили» — сказала Инна Волкова.
Женщины собрались в комфортной обстановке за чаепитием, чтобы поддержать и выслушать друг друга. Матерям героев России также вручили подарки к наступающему Дню матери.