Глава Фрязино поздравил ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием

В этом месяце свой 95-й День рождения отметил житель Фрязино, ветеран Великой Отечественной войны Александр Смелов.

С солидной датой Александра Дмитриевича поздравил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Александр Дмитриевич родился в Волгоградской области. В годы Великой Отечественной войны его вместе с другими людьми эвакуировали в Курск. В этом городе он как и многие другие работал на заводе изготавливал запчасти для сельского хозяйства. За добросовестность труженик тыла награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг».

Во Фрязино ветеран переехал после окончания Курского электро-механического техникума. И сразу стал работать инженером НПП «Исток» имени А.И. Шокина. Бесценный опыт Смелова пригодился в осваивании и настройке лазерного и электро-искового оборудования. В это сфере наш земляк помогал даже итальянским, чехословацким и польским коллегам.

А еще Александр Дмитриевич - чемпион Щелковского района по велосипедной езде 1953 года.

Глава округа вместе с представителями фракции «Единая Россия» поздравил юбиляра. В этот день Александру Дмитриевичу передали поздравительный адрес от президента Владимира Путина.