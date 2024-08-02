Глава Фрязино провел встречу с жильцами домов, где вскоре отремонтируют кровлю

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев провел встречу с жителями домов №10 и № 10а, расположенных по улице Центральная.

Жители дома №10 неоднократно обращались в муниципальный центр управления регионом и социальные сети с жалобами на протечки кровли. После проливных дождей вода затекала в подъезд и квартиры.

«Нам удалось оперативно решить этот вопрос с фондом капитального и включить данных дом в краткосрочный капитальный ремонт кровли», — сообщил Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Теперь специалисты выполнят капитальный ремонт мягкой кровли дома №10.

«В рамках региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» дом вошел в план работ по замене мягкой кровли. Работы будет проводить подрядная организация, которая успела зарекомендовать себя в нашем городе с положительной точки зрения - ООО «СтройМонтажСП», — проинформировал Глава округа Дмитрий Воробьев.

На встрече также присутствовали жители д.10а. В августе рабочие приступят к ремонту кровли данного дома. Глава г.о. Фрязино побеседовал с людьми. Он отметил, что решение принято и управляющая компания выполнит косметический ремонт в поврежденных подъездах. Приступить к работе сотрудники УК смогут только после того, как подрядная организация завершит ремонт кровли. Работы должны быть завершены до 30 сентября. Глава округа также ответил на другие вопросы, которые волнуют жильцов.

«Мы обязательно проведем дополнительную встречу, как только подрядная организация выйдет на объект», — отметил Глава муниципалитета.

В нынешнем году в муниципалитете ремонт кровель (четыре мягкие и девять скатных) проходит одновременно по 13 адресам. Из девяти скатных кровель семь практически готовы. Ведется прием работ. Глава округа Дмитрий Воробьев напомнил, что при составлении плана работ учитывают пожелания горожан. На интерактивной карте размещены все адреса домов, в которых будет выполнен ремонт.