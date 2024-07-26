Глава Фрязино провел встречу с жителями в формате «выездной» администрации

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев сообщил, что около 50 горожан приняли участие в выездной администрации.

«Благодарю фрязинцев, которые участвуют во встречах, за активную позицию и неравнодушие к родному городу», — отметил глава Дмитрий Воробьев.

Мероприятие проходило на свежем воздухе в четверг, 25 июля. Подобный формат стал одним из наиболее удобных для жителей в теплое время года, когда горожане могут объединить обсуждение важных вопросов по развитию округа и прогулку с детьми.

«Традиционно личный прием вели мои заместители, руководители профильных ведомств, представители социальных, коммунальных и ресурсоснабжающих организаций. Наибольшей популярностью сегодня пользовались направления медицины, благоустройства, ЖКХ, имущества, безопасности и социальной защиты населения», — сообщил Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Жители городского округа Фрязино периодически обращаются по вопросам здравоохранения. Заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина специально прибыла на выездную администрацию, чтобы лично ответить на вопросы граждан. На встрече также присутствовал главный врач «Щелковской больницы» Николай Красиков и коллеги из Обособленного подразделения. Был разобран каждый частный случай. Горожанам разъяснили алгоритм действий в самых распространенных ситуациях.

«Ко мне обратились ребята, которые всей душой болеют за спорт в Наукограде и хотят возродить взрослую городскую баскетбольную команду. Обязательно поддержим данную инициативу совместными силами администрации и Совета депутатов», — рассказал глава Дмитрий Воробьев.

Глава Дмитрий Воробьев поблагодарил каждого горожанина, который нашел время и пришел на встречу. Все обращения будут выполнены.