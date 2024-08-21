Глава Фрязино Воробьев провел оперативное совещание

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев на оперативном совещании обсудил с командой актуальные для муниципалитета вопросы: выплаты семьям со школьниками, обновление состава дружинников и благоустройство территорий.

В городском округе Фрязино региональные выплаты на школьную форму в нынешнем году получат более 500 детей. Система социальных выплат в Московской области стала еще более удобной. Теперь многие положенные льготы проактивны: они приходят на счет получателя автоматически. Предварительная подача заявления не требуется.

В округе действует ряд других социальных мер поддержки. Семьям с низким уровнем дохода выдают школьные рюкзаки с 23-я позициями канцелярских товаров. Узнать более детальную информацию о льготах можно в чате «Соцуслуги Подмосковья».

В Подмосковье уделили особенное внимание вопросам безопасности. В ходе еженедельного совещания с главами муниципалитетов губернатор Андрей Воробьев отметил важность соблюдения мер безопасности.

«Во Фрязино Народная дружина существует уже на протяжении шести лет. Состав дружинников в этом году значительно обновился: сегодня это 30 человек», — сообщил Глава Дмитрий Воробьев.

Члены народной дружины оказывают поддержку сотрудникам правоохранительных органов в рамках совестного патрулирования улиц. Они обеспечивают порядок на избирательных участках и во время масштабных праздничных мероприятий.

«Обсудили маршрут движения патрулей по городу: у нас есть несколько адресов, по которым жители сигнализируют о систематическом нарушении общественного спокойствия в темное время суток, дружинники уделят таким дворам и общественным пространствам особое внимание», — отметил Глава Фрязино Воробьев.

Глава также рассказал, какие обращения поступают от жителей округа. Общее количество обращений в Центр управления регионом по итогам прошедшей неделе снизилось. Самым распространенным стала просьба уборки мусора и порубочных остатков, которые появились после опиловки деревьев. Много обращений поступило от жильцов, проживающих по адресам: Дудкина, д.7 и ул. Горького д. 3.