Глава Фрязино вручил награды волонтерам в профессиональный праздник

Волонтеры — активные участники в общественной жизни округа, отзывчивые жители, которые всегда готовы безвозмездно помочь ближним, не жалея на это сил и времени. Именно с таких берут пример, приумножая добрые дела и традиции.

Во Фрязине труд волонтеров не оставляют незамеченным, а в особенный праздник радуют особым вниманием и наградами.

Так, Дмитрий Воробьев в ходе торжественной встречи во Фрязинском лесопарке передал волонтерам Марии Ратниковой и Елизавете Индык благодарственные письма от Министерства информации и молодежной политики региона за большой вклад в жизнь округа.

«Дорогие волонтеры! Пусть Ваша энергия и стремление к добру никогда не иссякнут, а труд принесет радость не только вам, но и тем, кому Вы помогаете! Спасибо Вам за Вашу преданность, честность и желание делать мир лучше!», — сказал глава городского округа Дмитрий Воробьев.

После торжественной части перешли к беседе в неформальной обстановке. С волонтерами обсудили, что можно улучшить для добровольческого направления и какие у ребят есть пожелания. В беседе глава сделал акцент на поддержке ветеранов ВОВ и бойцов, которые исполняют свой долг на СВО. Этим категориям Дмитрий Воробьев попросил уделять больше внимания.