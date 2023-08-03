Глава ФССП Подмосковья рассказал о результатах работы судебных приставов, достигнутых за полгода
Фото: [Пресс-служба ФССП по Подмосковью]
Федеральная служба судебных приставов по Подмосковью за полгода зафиксировала положительную динамику по ряду категорий своей работы, в том числе социально значимой, рассказал руководитель ведомства, главный судебный пристав Подмосковья Андрей Тагаев.
«Всего же по всем категориям исполнительных производств перечислено взыскателям свыше 28,2 млрд рублей, что на 22,16% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил он.
По его словам, взыскание алиментов в пользу детей является одним из приоритетов работы ФССП. Глава ФССП уточнил, что судебным приставам за этот период удалось реализовать права на получение алиментов в 88% случаев.
«В результате применения к должникам мер принудительного исполнения в пользу детей взыскано 1 млдр 213 млн рублей, что на 194 млн рублей больше, чем за 1 полугодие 2022 года», — добавил Тагаев.