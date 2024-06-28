Глава г.о. Чехов дал новые поручения по благоустройству берегов Теребенки

Жители Чехова выбрали проект по преображению берегов Теребенки в прошлом году. Одно из любимых мест горожан превратится в современное пространство, где можно будет с комфортом отдыхать или заниматься спортом. Преображение идет полным ходом.

Глава муниципалитета совместно с депутатами совершил обход на территории, которая в будущем станет многофункциональным пространством. Была дана оценка местности, выяснили, какие работы еще предстоит сделать. С момента последнего преображения этого участка прошло 2,5 года. Хотя место до сих пор пользуется популярностью и его очень любят местные жители, территорию важно всегда поддерживать в нормативном состоянии.

«Предложил Управлению благоустройства продумать высадку кустов в виде живой изгороди и рассмотреть возможность обустройства велодорожки от стадиона «Химик» вдоль набережной параллельно пешеходной дорожке», — отметил Михаил Собакин.

Непогода не пощадила некоторые участки берега, в связи с чем там требуется подсыпать песок. На местности проведут уборку, восстановят перила, закрасят граффити. В перспективе появится и новое водоотведение: предложения по этому вопросу поручили разработать к следующему году. Также глава округа анонсировал создание плавающих фонтанов, которые установят ко Дню города.

В кратчайшие сроки территорию вдоль всей Теребенки приведут в порядок.

До конца июля у рабочих множество задач. Глава округа поручил привести в порядок туалеты, пешеходные дорожки и детскую площадку, восстановить все оголовки люков и сделать бордюр. Все должно соответствовать требованиям безопасности и комфорта, чтобы жители с удовольствием проводили время в одном из любимых мест Чехова.