Глава г.о. Чехов передал ключи от квартиры юной жительнице муниципалитета

Торжественная церемония передачи ключей прошла в общественной приемной «Единой России» округа. Это стало важным этапом в жизни девушки, который открыл дня нее новые возможности.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин вручил ключи от квартиры юной жительнице Анастасии Косоушниковой. Это событие стало значимым для нее, ведь она наконец обрела собственное жилье в свои 18 лет.

До совершеннолетия девушка жила в приемной семье Галины Алексеевны и Юрия Николаевича Санкиных. Они, имея повзрослевших детей, решили вырастить и воспитать сирот. Так Настя и оказалась в доме, полном заботы и родительской поддержки. Сейчас в семье на воспитании остался еще один ребенок.

«Выражаю особенную благодарность приемным родителям Анастасии – Галине и Юрию за неравнодушие, за способность дарить свою любовь детям, открывая им новые жизненные пути, и оказывая поддержку и помощь» — об этом Михаил Николаевич Собакин написал на своей странице в телеграм-канале.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

Анастасия завершила обучение по программе профессиональной подготовки по специальности плотник в Чеховском техникуме. В свободное от учебы время она предпочитает проводить время в кругу своей приемной семьи или путешествовать.

Для самостоятельной жизни девушка выбрала себе квартиру в поселке Любучаны. Она полностью готова к заселению, и теперь Анастасию ждут лишь приятные хлопоты, связанные с переездом и созданием уютной обстановки.

В этом ей отчасти помогло местное отделение партии «Единая Россия». Оно проявило заботу о девушке, подготовив для нее подарок в виде бытовой техники. В целом, власти округа уделяют особое внимание вопросам обеспечения жильем нуждающихся, стремясь предоставить им достойные условия для проживания.

Анастасия Косоушникова получила ключи в рамках государственной программы «Жилище». Она реализуется на территории муниципалитета под пристальным вниманием и с активным участием губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Благодаря этому молодые могут воспользоваться двумя вариантами решения своего жилищного вопроса: либо заключить договор найма и получить квартиру, либо самостоятельно приобрести жилье, используя социальные выплаты размером более 4 млн руб. С 2013 года 174 ребенка из округа уже стали собственниками своих квартир, как сообщили в Администрации Городского округа Чехов.