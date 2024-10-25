Глава г.о. Чехов проверил готовность автобусного парка к работе зимой

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

Глава г.о. Чехов Михаил Собакин проверил готовность автобусного парка к работе в сложных условиях во время зимнего периода.

Производственная база филиала № 5 «Мострансавто» на линию каждый день выводит 72 автобуса по 22 маршрутам. В нынешнем году в автопарке появилось четыре новых транспортных средств. Еще семь поступит до конца 2024 года.

«Все автобусы, работающие на маршрутах, прошли полную подготовку к зиме. Машины находятся в исправном состоянии и отправляются строго по расписанию», — сообщил глава муниципалитета.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

В салонах автобусов установлен климат-контроль, позволяющий поддерживать оптимальную температуру и делать поездку пассажиров комфортной. Группа «ГАЗ» выступает подрядной организацией, которая занимается обслуживанием транспорта.

В компании открыты вакансии водителей. Трудоустраиваются мужчины и женщины. Так, на маршрутах успешно работают трое женщин-водителей. Вскоре женский коллектив пополнится еще одной сотрудницей.

Предприятие предлагает достойные условия труда: высокую заработную плату, сменный график, различные социальные гарантии, оплачиваемый отпуск в 42 дня. Иногородние могут рассчитывать на проживание в общежитии или компенсацию части аренды.

По вопросам трудоустройства рекомендовано обращаться в отдел кадров по номеру телефона: 8-926-119-37-31.