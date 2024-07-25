Глава г.о. Чехов Собакин поверил ход профилактических работ на котельной № 2В

Заполнение системы отопления холодной водой начнется в конце лета. Это позволит выявить возможные проблемы и устранить их до старта отопительного сезона. Воду из труб спускать уже не будут, чтобы сотрудники котельной в согласованный срок оперативно включили отопление.

«Она является одной из самых мощных и обеспечивает теплом 117 многоквартирных домов, 11 зданий социальных учреждений (школы, детские сады, поликлиники, больницы) и другие объекты. Протяженность тепловых сетей от котельной составляет 8,624 км и сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП – 26,42 км», — сообщил глава Чехова Михаил Собакин.

Котельная внесена в перечень объектов теплоснабжения округа, которые в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева подлежат модернизации или капитальному ремонту. В нынешнем году будут проведены проектно-изыскательские работы. В планах на 2025 году — капитальный ремонт и реконструкция с целью увеличения мощности.

«В настоящее время на объекте трудятся три бригады. Специалисты проводят ревизию запорной арматуры на котлах, а также ремонтируют насосное и теплообменное оборудование для выявления возможных неисправностей. Кроме того, осуществляется очистка и промывка солевого бака», — заявил Михаил Собакин.

Глава округа на постоянной основе осуществляет выезды на котельные, расположенные в городском округе Чехов. Цель — проверить выполнение планово-профилактических работ, чтобы не допустить несвоевременного начала отопительного сезона и снизить риск прорыва труб в течение осенне-зимнего периода.