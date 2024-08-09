Глава г.о. Чехов Собакин познакомил Молодежный парламент с работой МЦУРа

Глава г.о. Чехов Михаил Собакин провел встречу с Молодежным парламентом, в ходе которой состоялось знакомство с работой МЦУРа.

Во время встречи с Молодежным парламентом при совете депутатов г.о. Чехов, Михаил Собакин проинформировал юных парламентариев о работе Муниципального центра управления регионом.

Участникам мероприятия провели краткий исторический экскурс, в ходе которого, в частности, рассказали о работе портала «Добродел». Он был запущен в Московской области в 2015 году. Инициатором проекта выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По итогу пяти лет работы было обработано более 11 миллионов обращений от жителей Подмосковья. Процедуру регистрации прошли более четырех миллионов людей.

В регионе были созданы многие другие проекты. Так, в 2018 году открылся Центр управления регионом. В 2019 году губернатор Подмосковья поручил создать муниципальные ЦУРы. Они стали ключевыми точками сбора и обработки информации, которая поступает от жителей региона. В 2020 году во время визита в региональный центр президент России Владимир Путин высоко оценил проделанную в данном направлении работу.

«Подробно рассказали юным парламентариям о работе Муниципального центра управления регионом и его роли в деятельности Администрации. Так, с 2021 года через платформу проходят не только обращения, оставленные через «Добродел», но и все сообщения в социальных сетях и отправленные через форму обратной связи», — отметил глава округа Михаил Собакин.

Масштаб ежедневной работы сотрудников МЦУРа впечатлил юных парламентариев. Они также обратили внимание на удобный интерфейс региональной интернет-платформы, который позволяет жителям находиться в постоянном диалоге с властью.