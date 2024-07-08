Глава г.о. Фрязино поздравил ветеранов ВОВ с 70-летием совместной жизни

В День семьи, любви и верности глава Фрязино Дмитрий Воробьев лично поздравил пары, которые отметили круглую годовщину свадьбы в 2024 году. Подарки и приятные пожелания получили пары, прожившие вместе 20 и более лет.

Во Фрязине большое внимание уделяют комфорту и безопасности семей, традиционным ценностям, вопросам демографии и здравоохранения. Все в соответствии с политикой российского президента и главы Подмосковья. В этот раз праздник особенный: его отмечают в Год семьи. Это еще один повод подчеркнуть значимость крепких отношений, которые можно в пример поколениям.

«Особенно рад был вручить подарки семье ветеранов Великой Отечественной войны Тимофеевым Александру Филипповичу и Евгении Николаевне – они в этом году отмечают 70 лет совместной жизни!», — отметил Дмитрий Воробьев.

Помимо теплых пожеланий, супруги-юбиляры получили подарки. Вручили им и чайный набор от компании «МАЙ», которая присоединилась к поздравлениям.