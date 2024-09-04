Глава г.о. Фрязино проверил содержание улиц наукограда и дал ряд поручений

Глава горокруга Фрязино Дмитрий Воробьев провел муниципальный контроль улиц, проверил поддержание чистоты и порядка в городе. По итогу выявленных проблем и озвученных просьб жителей были даны важные поручения.

Проверка в ходе недавнего объезда главы затронула такие улицы, как Вокзальная, Ленина, Луговая, Садовая, Котельный и Окружной проезды. На последнем у домов №4, 6 и 10 было сложно не заметить бесхозные гаражи, портящие облик дворов и города в целом. Глава муниципалитета поручил организовать проверку, а затем провести демонтаж незаконных конструкций.

Планируют провести работы на зеленой территории между домами 39 и 45 по улице Ленина. Этот участок облюбовали люди с низкой социальной ответственностью. По словам Дмитрия Воробьева, место приведут в порядок, расчистят поросль и создадут благоприятный вид.

«Поручил разработать и представить на согласование в Правительство Московской области предложение по включению территории в программу «Формирование комфортной городской среды», чтобы сделать эту зону функциональной», — уточнил глава Фрязина.

Отдельно глава округа учел просьбу жителей, которые рассказали про проблему с загруженной дорогой от СНТ «Восход» до улицы Полевая. После обновления покрытия многие водители стали превышать скорость. Участок для движения в целом называют загруженным, что особенно неудобно для сотрудников Пожарной части №78 и Котельной №15. Проблему планируют решить укладкой искусственных неровностей, которые позволят замедлить лихачей. Это обсудят на ближайшем заседании Комиссии по безопасности дорожного движения вместе с представителями Госавтоинспекции.