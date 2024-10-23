Глава г.о. Фрязино Воробьев проверил исполнение поручений по обращениям жителей

Глава наукограда Фрязино Дмитрий Воробьев проверил исполнение поручений, которые были сформированы совместно с жителями дома №16 на улице Полевая во время предыдущей встречи.

Сотрудники МБУ «Городское хозяйство» недавно выполнили капитальную реконструкцию ливнеприемной камеры. Таким образом они реализовали запрос жителей на увеличение пропускной силы сливаемой воды. С наступлением осени в ливневке начала скапливаться листва. Неравнодушные жители обратили внимание и сообщили о проблеме. «Городское хозяйство» обязуется на регулярной основе проводить чистку.

«В результате совместных усилий установлен «лежачий полицейский» с каналом для пропуска воды, что позволило воде быстро уходить, предотвращая подтопления дворовой территории во время проливных дождей. Это важный шаг к улучшению качества жизни наших жителей», — отметил глава муниципалитета Воробьев.

Глава округа совместно с МБУ «Городское хозяйство», управлением образования и активными жителями провели осмотр фрязинского лесопарка, расположенный рядом с детским садом №9. Работы на территории локации будут продолжены, потому что объект требует особенного внимания. Дмитрий Воробьев также напомнил, что во время прошлой встречи жители сообщили о сухих деревьях. Растения были замечены на территории сада.

«Работы по спилу уже проведены и в ближайшее время проведем порубочные работы, убрав нависающие над тропой ветки для обеспечения безопасного передвижения пешеходов, особенно детей и их родителей», — проинформировал глава наукограда.

Вопрос о замене забора детского сада на данный момент остается актуальным. Объект внесли в план работ на 2025-2026 годы. Дмитрий Воробьев намерен контролировать реализацию проекта, потому что безопасность и комфорт детей занимает приоритетное место.