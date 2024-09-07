Глава г.о. Одинцово вместе с жителями открыл новую детскую площадку в Голицыно
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Одинцово]
Современное игровое пространство открылось на проспекте Керамиков на месте демонтированной детской площадки. Обновленный объект осмотрели глава округа Андрей Иванов, председатель Совета депутатов Татьяна Одинцова, депутаты Вячеслав Киреев и Владимир Семин, бизнесмен Павел Миллер и директор Лесногородской СОШ Иван Шушин.
Детская площадка «Город» располагается у дома №78, ее площадь составляет 300 квадратных метров. На них уместился игровой городок, различные элементы для активного отдыха, песочный дворик, лавочки и урны. Предусмотрено резиновое покрытие и освещение. В скором времени на площадке установят камеры, подключенные к системе «Безопасный регион». При выполнении работ учитывали просьбы жителей, с которыми согласовывали эскиз проекта.
«Я уверен, что это будет любимое место для детей и их родителей. Место приятных встреч, приятного общения, ярких эмоций и впечатлений. Хочу поблагодарить подрядчика, который качественно и в срок выполнил работу. Желаю вам хорошего отдыха и времяпрепровождения на этой замечательной площадке», – поздравил жителей проспекта Андрей Иванов.
Отметим, что детскую площадку обновили по государственной программе «Формирование современной городской среды».