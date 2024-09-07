Глава г.о. Одинцово вместе с жителями открыл новую детскую площадку в Голицыно

«Я уверен, что это будет любимое место для детей и их родителей. Место приятных встреч, приятного общения, ярких эмоций и впечатлений. Хочу поблагодарить подрядчика, который качественно и в срок выполнил работу. Желаю вам хорошего отдыха и времяпрепровождения на этой замечательной площадке», – поздравил жителей проспекта Андрей Иванов.