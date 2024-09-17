Глава Г.о. Пушкинский Красноцветов ответит на вопросы горожан по ЖХК 19 сентября

В четверг, 19 сентября, жителей Городского округа Пушкинский приглашают на встречу с представителями администрации муниципалитета и профильными специалистами по ЖКХ, которая пройдет в Центральной библиотеке Пушкино.

На встрече будет присутствовать глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, его заместители, руководители подведомственных организаций и активисты партии «Единая Россия». Обратиться с вопросом вправе каждый горожанин. Предварительная запись не требуется.

Встреча будет транслироваться в телеграм-канале. В помещении, где она пройдет, разместят QR-коды. При наведении камеры и переходе по коду горожане смогут оставить отзыв о встрече. Горожан ждут с 17.00 до 19.00 в Центральной библиотеке (г. Пушкино, улица Тургенева, 24).

Встречи в формате «выездных администраций» проходят в муниципалитете на регулярной основе из-за своей высокой результативности в части оперативного и эффективного решения вопросов.