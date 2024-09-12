Глава Г.о. Пушкинский обсудил с ответственными службами подготовку к отопительному сезону

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов во время еженедельного оперативного совещания обсудил с ответственными службами готовность муниципалитета к отопительному сезону.

«Курируем работу ООО «Газпром теплоэнерго МО» — на территории округа Пушкинский в реализации 27 объектов. По ряду проектов увеличены сроки завершения работ. Вопросы на контроле. Хочу заверить, что рисков по старту отопительного сезона нет. В соответствии с погодными условиями тепловой ресурс поэтапно будет подан на все социальные объекты и многоквартирные дома», — отметил Максим Красноцветов.

Глава муниципалитета обратился к ответственным лицам с призывом усилить контроль работы филиала МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал». На совещании приняли решение провести выездное совещание. Цель мероприятия — оценить технические возможности предприятия, силы и средства, которые могут понадобиться в случае возникновения экстренной ситуации.

Глава Г.о. Пушкинский также проинформировал, что план по ремонту мест общего пользования в многоквартирных домах был выполнен досрочно. В муниципалитете отремонтировали 100 подъездов.

Ранее сообщалось, что жителей Г.о. Пушкинский с целью исключения засоров призвали правильно пользоваться канализационными сетями.