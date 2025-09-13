Глава г.о. Пушкинский проконтролировал работы по модернизации котельной в Ивантеевке

Котельная на Студенческом проезде в Ивантеевке является важным объектом, обеспечивающим теплом 27 жилых домов и три социальных учреждения.

В июле текущего года были выполнены капитальные работы по замене участков тепловых сетей, соединяющих котельную с Центральной городской больницей.

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов провел рабочую встречу на территории котельной, чтобы лично оценить готовность оборудования к предстоящему отопительному сезону.

«Сейчас на котельной проводятся работы по монтажу общих коллекторов котлового контура, насосного оборудования и фундамента под дымовую трубу. Строительная готовность объекта удовлетворительная, однако подрядчику рекомендовано ускорить темпы выполнения работ», — отметил глава округа.

Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в Пушкинском округе — часть масштабной государственной программы, запущенной Губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Преображение котельной в Ивантеевке — важный шаг к улучшению сферы ЖКХ.