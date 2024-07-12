Глава г.о. Щелково посетил уникальное фермерское хозяйство «Ягодная долина»

Один из самых крупных ягодников России работает в щелковском поселке Фряново, выращивая сочные ягоды по особой технологии уже четыре года. Недавно хозяйство посетил глава округа Андрей Булгаков, который смог лично оценить работу фермы и обсудить ряд важных вопросов с ее руководством.

Клубника, малина, голубика: в «Ягодной долине» умеют выращивать все, причем подходить к вопросу ответственно. Для каждой ягоды — свой подход, который позволяет держать качество на высоте. Например, земляника здесь никогда не соприкасается с землей. В этом помогает специальный мат с кокосовым субстратом. Это позволяет защищать саженцы от осадков, перепадов температур, чрезмерной влаги и других неблагоприятных условий. Ягоды поставляют в столичные и областные торговые сети под марками «Моя усадьба» и «Подмосковная».

С момента открытия ферма постоянно расширяла плантации, набирала новых специалистов, наращивала мощность производства. Хозяйство получило два участка по 185 гектаров в аренду на 5 лет и важную субсидию на закупку спецтехники. В 2023 году такие положительные перемены позволили собрать 180 тонн клубники, а также 30 тонн малины.

В качестве ягод убедился и глава округа Андрей Булгаков, который прибыл на ферму с рабочим визитом. Он заявил, что производству помогут с дорогой, приведут ее в надлежащее состояние.

«На встрече обсудили некоторые дорожные вопросы — поможем с грейдированием подъездной дороги. Ягоды попробовал, действительно вкусные. Ждем новых рекордов», — написал Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.

Отметим, что в 2024 году ферма также смогла расшириться за счет помощи Миноблимущества в рамках программы поддержки сельского хозяйства. Ведомство предоставило земельный участок площадью более 22 Га, что в очередной раз помогло ферме увеличить плантации ягод.