Глава г.о. Шатура отправил первые 10 посылок воинам-землякам, проходящим срочную службу в рядах Российской Армии

В Большой Шатуре возродили старую добрую акцию, приуроченную ко Дню защитника Отечества. В рамках этого мероприятия солдаты-срочники получают поздравительные посылки. Глава г.о. Шатура отправил первые презенты ребятам, проходящим срочную службу в рядах Российской Армии.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ]

Солдатам выслали предметы первой необходимости, открытки и разные угощения. Письма с поздравлениями передали от местного благочиния, лично от Алексея Артюхова и юных волонтеров.

«Выражаю благодарность Комплексному молодежному центру, Молодой Гвардии Единой России за помощь в упаковке и отправке ценного груза землякам», - написал глава Шатуры.

Также благодарность глава округа выразил шатурскому центральному почтамту, который помогал с оформлением во время акции. Пока первые 10 посылок идут до своих адресатов. Впереди еще 104 подарка, которые планируют выслать служащим в армии.