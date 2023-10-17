Глава городского округа Балашиха передал бойцам СВО новые дроны

Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров встретился с участниками СВО, поблагодарил бойцов за службу и передал им дроны для выполнения боевых задач. Об этом сообщили в пресс-службе региональном Министерства территориальной политики.

Заместитель командира 5 отдельной мотострелковой бригады, боец с позывным Боцман поблагодарил за переданные ночное беспилотники, которые будут летать ночью, обнаруживать противника. Примечательно, что это беспилотники, которые в зоне СВО уже давно используют.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 24» подчеркнул, что самым дорогим на посту главы региона является доверие жителей.